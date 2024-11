Biathlon-Dominator nennt Zeitpunkt für Rücktritt!

So soll nach den Olympischen Spielen 2026 in von Mailand-Cortina endgültig Schluss sein, wie der 31-Jährige im Podcast „Extrarunde“ bestätigte. „Ich werde nicht weitermachen“, sagte Bö im Interview - selbst dann nicht, sollten dem Biathlon-Rekordjäger dann weitere Meilensteine winken: „Ob ich fünf, sechs oder sieben Kugeln oder ob ich 85, 90 oder 100 Siege habe, spielt dann keine Rolle. Das Datum steht fest. Ich muss bis dahin also alles mitnehmen, was möglich ist.“

Zuletzt hatte Bö auf Instagram bereits angedeutet, dass er bei der Heim-WM 2029 in Oslo am Holmenkollen wohl nicht mehr am Start sein wird. Wie der Norweger erklärte, wolle er sich mehr der Familie widmen. „Biathlon nimmt so viel Energie für mich, meine Familie und vor allem für meine Frau in Anspruch.“ Sein Sohn kommt demnächst in die Schule.