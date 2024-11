Biathlon-Zoff: „Ich bin angepisst!“

Der Norweger Vetle Sjastad Christiansen will mit einer Tüftelei an seinem Gewehr wertvolle Sekunden gewinnen. Ein Streit um die Erlaubnis der Vorrichtung artete jedoch zu einem Hickhack aus.

Der dreimalige Staffel-Weltmeister Vetle Sjastad Christiansen will in der neuen Biathlon-Saison mit einer technischen Tüftelei mehr Leistung aus seinem Gewehr herauskitzeln - und ist sauer, weil das Thema zu einem Hickhack ausgeartet ist.

In einem Interview mit dem norwegischen Sender NRK zeigte sich Christiansen genervt vom Weltverband IBU, der seine Idee zunächst nicht zuließ. Inzwischen allerdings hat sich die Angelegenheit geklärt.

Christiansen frustriert über Biathlon-Verband IBU

Worum geht es? Christiansen möchte eine Magazin-Halterung an seinem Schießgerät anbringen, die näher an der Patronen-Kammer liegen würde. Der Staffel-Olympiasieger von 2022 erhofft sich dabei eine Zeitersparnis von ein bis zwei wertvollen Sekunden vor dem ersten Schuss.

Die IBU hatte im Oktober allerdings entschieden, Christiansens Vorhaben wegen Sicherheitsbedenken nicht zuzulassen - mit einer Begründung, die der 32-Jährige so nicht einverstanden ist. „Sie sagen, mit der Magazin-Halterung würde so aussehen, als wäre das Gewehr geladen. Ich finde, es ist sehr vage, zu sagen, dass etwas so aussieht, als wäre es geladen“, klagt Christiansen im Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen NRK. Er sei „angepisst“ davon, kurz vor der Saison von einer Regelung ausgebremst zu werden, die er als willkürlich empfindet.