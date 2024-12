Debakel für deutsche Biathleten! TV-Experte schonungslos

SPORT1 03.12.2024 • 17:43 Uhr Die deutschen Biathleten erwischen beim ersten Einzel der neuen Saison in Kontiolahti einen schwarzen Tag.

Die deutschen Biathleten haben im ersten Individualwettbewerb der Saison den Sprung auf das Treppchen deutlich verpasst. Im verkürzten Einzel über 15 Kilometer, bei dem die viel diskutierte neue Startregelung ihre Premiere feierte, belegte Philipp Nawrath als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit drei Schießfehlern nur den 22. Platz (+2:49,2 Minuten). Den Sieg sicherte sich der fehlerfreie Norweger Endre Strömsheim.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Deutschen machten sich mit zu vielen Patzern am Schießstand alle Hoffnungen auf einen Podestplatz zunichte. Hinter Nawrath wurde Danilo Riethmüller als nächster Deutscher 30. (3 Schießfehler), alle weiteren Athleten des DSV-Teams lagen außerhalb der ersten 30.

TV-Experte mit deutlicher Analyse

„Das ist weit entfernt von den Ansprüchen. Läuferisch waren sie alle zu weit weg, am Schießstand sowieso. Dass die DSV-Athleten in der Kompaktheit heute so schwach waren und keiner durchkam, ist doppelt bitter“, analysierte Eurosport-Experte Michael Rösch knallhart den enttäuschenden Auftritt.

Justus Strelow, der als besonders guter Schütze gilt, erlebte einen besonders gebrauchten Tag. Am Ende standen beim Sachsen sechs Fehler und ein indiskutabler 80. Platz zu Buche.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich wollte schon immer mal eine kleine Straße schießen“, kommentierte der 27-Jährige sein Fehlerbild (3-2-1-0 Fehler) in der ARD und flüchtete sich in Galgenhumor. „Mir hat völlig die Orientierung im Liegendschießen gefehlt.“

Die norwegische Mannschaft machte derweil da weiter, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört hatte. In einem engen Fernduell behielt Strömsheim (0) gegen Dominator Johannes Thingnes Bö (1) um 3,3 Sekunden die Oberhand. Platz drei ging an Landsmann Sturla Holm Lägreid (0/+24,2 Sekunden).

Neue Startregel feierte Premiere

Im verkürzten Einzel waren die Stars erst deutlich später als in den vergangenen Jahren gestartet. Der Weltverband IBU hatte vor der Saison bekannt gegeben, dass die Top 15 des Gesamtweltcups in den Einzel- und Sprintrennen höhere Startnummern erhalten. Während sich die IBU damit spannende Wettkämpfe bis zum Schluss verspricht, befürchten die Athleten Nachteile bei den Streckenbedingungen.

Bei leichten Minusgraden und festem Untergrund in Finnland bestätigte sich diese Sorge aber zumindest beim ersten Testlauf nicht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Mittwoch steht auch das verkürzte Einzel für die Frauen auf dem Programm. Hier müssen 12,5 Kilometer gelaufen werden. Am Freitag eröffnen die Männer das zweite Wochenende in Kontiolahti mit dem ersten Sprint des Jahres (jeweils 16.20 Uhr/ARD und Eurosport).

-----