Biathlon LIVE: Massenstart der Männer und Frauen heute im TV, Stream und Ticker

Am Sonntag stehen im finnischen Kontiolahti die nächsten Biathlon-Rennen auf dem Programm. Im Massenstart hofft Franziska Preuß auf das nächste Topresultat. Zuvor sind die DSV-Männer gefordert.

Beim Biathlon - Weltcup im finnischen Kontiolahti steht am Sonntag die letzte Disziplin auf dem Plan. Im Massenstart kämpfen zunächst die DSV-Männer um Philipp Nawrath über 15 Kilometer (14.30 Uhr) um die Podestplätze.

Biathlon LIVE: Massenstart der Männer und Frauen heute LIVE im TV und Stream

Preuß glänzt mit starker Laufleistung

Am Samstag verpasste Preuß im Sprint beim Sieg der fehlerfreien Tschechin Marketa Davidova um 0,1 Sekunden einen Platz auf dem Podium. Einmal mehr überzeugte Preuß dabei in der Loipe (+29,3 Sekunden).

„Die Platzierung ist gut, aber ich ärgere mich über den einen Fehler“, sagte Preuß am ARD -Mikrofon: „Ich wollte unbedingt die Null schießen.“

Die Chance auf ein noch besseres Ergebnis hat Preuß beim Massenstart am Sonntag.

Nawrath will nachlegen

Nachlegen will auch Nawrath, der am Freitag mit Platz drei im Sprint Wiedergutmachung für das Einzel-Debakel der DSV-Männer drei Tage zuvor betrieb.

Auch in dieser Saison übertragen ARD und das ZDF die Biathlon-Wettkämpfe. Am Sonntag zeigt die ARD die Rennen der Männer und Frauen in voller Länge, die Übertragung beginnt um 14.30 Uhr. Auch Eurosport zeigt die Rennen live.