Biathlon: So sehen Sie den Sprint der Frauen heute live im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 20.12.2024 • 10:00 Uhr Der Biathlon-Weltcup macht im französischen Annecy-Le Grand Bornand Station. Am Freitag steht der Sprint der Frauen auf dem Programm. So können Sie das Rennen live verfolgen.

Oft von gesundheitlichen Problemen gebremst, in dieser Saison aber bisher so stabil wie nie: Franziska Preuß kommt im Gelben Trikot der Gesamtweltcup-Führenden nach Annecy-Le Grand Bornand und will um die nächsten Podestplätze kämpfen. „Ich freue mich besonders auf die Stimmung in Frankreich – die Fans dort sind einfach fantastisch und kennen sich im Biathlon richtig gut aus“, sagte sie im Vorfeld.

In den fünf Einzelrennen des Winters schaffte es Preuß dreimal auf das Podest. Zweimal belegte sie am Ende den dritten Rang, einmal stand die 30-Jährige sogar ganz oben und feierte ihren zweiten Weltcupsieg überhaupt. Gleichzeitig betonte sie mit Blick auf die freie Zeit allerdings auch: „Nach den Rennen freue ich mich dann aber auch auf die Weihnachtszeit und ein paar Tage zum Abschalten.“

Biathlon in Annecy: Sprint der Frauen heute LIVE im TV und Stream

TV: ARD, Eurosport

Neben Preuß sind für das deutsche Team in der französischen Alpenregion Selina Grotian, Julia Kink, Julia Tannheimer, Vanessa Voigt und Anna Weidel dabei. Um 14.20 Uhr fällt der Startschuss beim Sprint über 7,5 Kilometer.

Biathlon: Bestätigt das deutsche Team den guten Eindruck?

Bei den Frauen ist aus deutscher Sicht nicht nur Preuß mit sehr erfreulichen Leistungen in den Winter gestartet. Auch Vanessa Voigt, die am vergangenen Samstag in Hochfilzen Zweite in der Verfolgung wurde, sowie Julia Tannheimer und Selina Grotian zeigten bereits, dass sie ganz vorne mitmischen können.

Der Sprint am Frauen bildet den Auftakt für das Biathlon-Wochenende in Annecy-Le Grand Bornand. Weiter geht es mit den Verfolgungsrennen am Samstag. Zum Abschluss finden am Sonntag die beiden Massenstarts statt.

Biathlon: Große Vorfreude auf Annecy-Le Grand Bornand

„Es ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass wir wieder in Frankreich dabei sind, und die Vorfreude ist groß. Die Veranstaltung verspricht eine fantastische Atmosphäre, besonders durch die jüngsten Erfolge der französischen Athleten. Bereits in den vergangenen Jahren war die Stimmung hier grandios, doch diesmal könnte sie sogar die in Hochfilzen übertreffen“, freute sich Felix Bitterling, Sportdirektor Biathlon, auf die bevorstehenden Wettkämpfe.