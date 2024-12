Biathlon LIVE: Sprint der Männer heute im TV, Stream und Ticker

SPORT1 06.12.2024 • 13:06 Uhr Am Freitag geht es in Kontiolathi mit dem Sprint der Männer weiter. Die deutschen Biathleten stehen nach dem schwachen Weltcup-Auftakt schon unter Druck.

Das nächste Biathlon-Rennen steht an! Am Freitag findet im finnischen Kontiolathi der Sprint der Männer über 10 Kilometer statt. Das Rennen beginnt um 16.20 Uhr - bei den deutschen Athleten herrscht nach dem schwachen Auftakt bereits Alarmstimmung.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir müssen am Schießstand aufwachen. Wir wissen, was wir können, wir haben auch gut trainiert, aber wir müssen jetzt anfangen, das umzusetzen“, sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling vor dem Sprint in aller Deutlichkeit.

Biathlon LIVE: Sprint der Herren heute LIVE im TV und Stream

TV: ARD, Eurosport

Live-Stream: ardmediathek, eurosport.de

Die ernüchternden Ergebnisse bei Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Co. im Einzelrennen über 15 km hatten die Verantwortlichen beim Deutschen Skiverband (DSV) schon früh in der Saison aufgeschreckt. Man habe das, so Bitterling, mit den Athleten „klar besprochen“.

Wiedergutmachung ist angesagt, nachdem Nawrath am Dienstag als bester Deutscher nur den 22. Platz belegt hatte. Kühn landete gar nur auf Rang 54.

{ "placeholderType": "MREC" }

Biathlon-Bundestrainer wird deutlich

Entsprechend hart urteilte auch Bundestrainer Uros Velepec über sein Team: „Die Laufleistung war nicht auf dem höchsten Niveau, im Vergleich zu Norwegen und Frankreich sind wir nicht wettbewerbsfähig. Wenn dann auch das Schießen nicht funktioniert, hat man ein Problem.“

Offensichtlich waren die DSV-Männer körperlich nicht auf der Höhe gewesen. Viele seiner Athleten hätten sich „müde gefühlt“, erklärte Velepec. Vor dem Sprint sei deshalb eine ordentliche Regeneration wichtig: „Sie müssen sich ausruhen, das ist der Schlüssel.“