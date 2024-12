Biathlon: Sprint der Frauen und Männer heute LIVE in TV, Stream & Ticker

SPORT1 13.12.2024 • 08:30 Uhr Der Biathlon-Weltcup macht Station in Hochfilzen. Am Freitag stehen die Sprints der Männer und Frauen auf dem Programm. So können Sie die Rennen live verfolgen.

Auf die finnische Kälte in Kontiolahti folgt die malerische Tiroler Bergkulisse in Hochfilzen. Ab Freitag kämpfen die deutschen Biathlon-Stars um Franziska Preuß bei den nächsten Rennen um Podestplätze.

Am Freitag wird das dritte Weltcup-Wochenende mit dem Sprint eröffnet. Die deutschen Hoffnungen ruhen dabei auf Preuß, die als Zweitplatzierte des Gesamtweltcups beim Sprint der Frauen (ab 11.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) an den Start geht.

Biathlon in Hochfilzen: Sprint der Frauen und Männer heute LIVE im TV und Stream

Biathlon: Preuß stellt sich der „Challenge“

Preuß landete am vergangenen Wochenende auf den Plätzen drei, vier und fünf und peilt nun die nächste Topplatzierung an.

Sie sei „sehr zufrieden“ gewesen mit dem Start in Kontiolahti, sagte die 30-Jährige. Doch mit dem Sprint am Freitag gehe es „wieder von Null los. Man darf nie locker lassen im Biathlon, das ist ein hartes Business. Aber ja, das ist auch wieder eine Challenge, auf die ich mich freue.“

Die erst 19-jährige Julia Tannheimer sorgte zuletzt mit einem fünften und einem sechsten Platz ebenfalls für Aufsehen und kann nun in Hochfilzen nachlegen.

Nawrath und Co. kämpfen gegen französisch-norwegische Dominanz

Bei den Männern versuchen Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller und Co. einmal mehr die französisch-norwegische Dominanz zu durchbrechen und einen Podestplatz zu ergattern. Um 14.20 Uhr fällt der Startschuss beim Sprint über 10 Kilometer.

Die Sprint-Rennen am Freitag bilden den Auftakt für das Biathlon-Wochenende in Hochfilzen. Am Samstag geht es mit den Verfolgungsrennen (12.15 und 14.45 Uhr) weiter. Am Sonntag bilden die Staffeln (11.30 und 14.15 Uhr) den Abschluss.

