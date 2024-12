Biathlon: Verfolgung der Männer und Frauen heute live in TV, Stream & Ticker

SPORT1 21.12.2024 • 09:30 Uhr Der Biathlon-Weltcup macht an diesem Wochenende im französischen Annecy-Le Grand Bornand Station. Am Samstag stehen die Verfolgung der Männer und der Frauen auf dem Plan. So können Sie die Rennen live verfolgen.

Franziska Preuß hat zum Auftakt des Biathlon-Weltcups im französischen Annecy-Le Grand Bornand mit Platz zwei im Sprint am Freitag ihre momentane Erfolgsserie ausgebaut. Am Samstag (14.45 Uhr) peilt die Führende des Gesamtweltcups in der Verfolgung ihren fünften Podestplatz in Serie an.

Zuvor greifen die Männer ins Geschehen ein. Um 12.30 Uhr hoffen vor allem Philipp Horn und Philipp Nawrath auf die nächsten Topplatzierungen. Im Sprint wussten zuletzt Horn als Vierter und Nawrath als Sechster zu überzeugen.

Biathlon in Annecy: Verfolgung der Männer und Frauen heute LIVE im TV und Stream

TV: ARD, Eurosport

Biathlon: Franziska Preuß gesundheitlich angeschlagen

In der Vergangenheit machte ihr die Gesundheit schon häufiger einen Strich durch die Rechnung, daher verzichtete Preuß am Freitag als Vorsichtsmaßnahme auf Interviews nach ihrem Rennen. Hintergrund: Sie verspürte offenbar ein leichtes Kratzen im Hals.

Mit Platz zwei im Sprint baute Preuß den Vorsprung im Gesamtweltcup auf die nicht unter den besten 30 platzierte Französin Lou Jeanmonnot auf 97 Punkte aus, auch im Sprintweltcup zog sie weiter davon. Unabhängig vom Ergebnis in der Verfolgung am Samstag wird die Bayerin das Gelbe Trikot auch am Sonntag im Massenstart tragen dürfen, das Rote Trikot hat sie sogar schon für den Heimweltcup in Oberhof Anfang Januar sicher.

Grotian und Voigt überzeugen neben Preuß

Neben Preuß überzeugten am Freitag auch Selina Grotian (Rang fünf) und Vanessa Voigt (Rang sechs). Auch sie können am Samstag in der Verfolgung nachlegen.