Ohne Preuß: Junge Frauen-Staffel läuft hinterher

Die deutschen Biathletinnen haben ohne die gesundheitlich angeschlagene Franziska Preuß eine Überraschung verpasst und eine vordere Platzierung verfehlt. Das junge Team mit Johanna Puff, Julia Tannheimer, Julia Kink und Preuß-Ersatz Vanessa Voigt belegte beim Sieg von Schweden (1 Strafrunde+6 Nachlader) am Sonntag im finnischen Kontiolahti mit einer Strafrunde und elf Nachladern den siebten Platz.

Mehrere Stunden vor dem Start hatte der nächste gesundheitliche Rückschlag für Preuß das Aufgebot durcheinandergewirbelt. „Bei Franzi kam es in der Nacht zu leichten Infektzeichen, auf die leider reagiert werden muss, um eine weitere Zunahme der Beschwerden möglichst zu verhindern“, teilte Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld mit. Und so musste Voigt, die eigentlich nach ihrem dritten Platz in der Single-Mixed-Staffel mit Justus Strelow geschont werden sollte, als Schlussläuferin ran.

Doch zunächst ging Puff für Deutschland in die Loipe. Am Schießstand leistete sie sich nur einen Nachlader, auf der Strecke konnte sie das Tempo aber nicht mitgehen. „Heute war es ziemlich hart“, sagte die 22-Jährige am ZDF-Mikrofon.

Tannheimer startete mit einer Hypothek von 41 Sekunden ins Rennen - ein Rückstand, der nach vier weiteren Fehlversuchen auf mehr als eine Minute anwuchs. Weil dann auch Kink drei Nachlader benötigte, lag Deutschland beim dritten Wechsel auf Voigt auf Rang acht und schon fast zwei Minuten zurück. Die Thüringerin musste dann sogar noch eine Strafrunde laufen.

An der Spitze spielten sich derweil dramatische Szenen ab. Im Zweikampf um den Sieg ging bei der Französin Julia Simon auf der Schlussrunde plötzlich nichts mehr, mit letzter Kraft rettete sie Rang zwei vor Norwegen ins Ziel.