Weltrekord? Biathlon-Juwel sorgt mit Mega-Serie für Staunen

Uldal beeindruckt mit Mega-Zeit: Bö vermutet einen Weltrekord

Wahnsinns-Einlage: Uldal düpiert Samuelsson

Der 23-Jährige, der in der abschließenden Staffel in Hochfilzen nicht zum Einsatz kam, kam unmittelbar nach Sebastian Samuelsson an den Schießstand und befand sich in Sekundenschnelle im Anschlag, während der Schwede noch an seinem Gewehr herumtüftelte. Undal setzte in Windeseile vier Treffer und beendete seine Serie in dem Moment als Samuelsson, der nicht gerade als Langsam-Schütze bekannt ist, seinen ersten Schuss abgab.