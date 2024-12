Nawrath bei Bö-Sieg erneut Achter

Die deutschen Biathleten kämpfen in Hochfilzen weiter vergeblich ums Podest. Ärger gibt es rund um den Sieg von Johannes Thingnes Bö.

Philipp Nawrath hat beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen ein weiteres ordentliches Ergebnis geschafft. Nach Platz acht im Sprint lief der 31-Jährige in der Verfolgung erneut auf Rang acht, im Kampf ums Podest hatte er nach zwei Schießfehlern auf den 12,5 Kilometern allerdings nie eine echte Chance.

Bö gewinnt packenden Showdown: War das fair?

Sprintsieger Bö setzte sich nach zwei Schießfehlern in einem packenden Dreikampf auf der Schlussrunde erneut durch und verteidigte erfolgreich sein Gelbes Trikot. Dabei brachte er am letzten Anstieg Emilien Jacquelin (1/+3,5) bei einem Überholmanöver zu Fall. Der als 14. gestartete Franzose wurde im Zielsprint gegen den Norweger Sturla Holm Lägreid (1/+3,8) noch Zweiter. Die Art des Überholmanövers war durchaus umstritten.

Zum Ende des Weltcups steht am Sonntag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) noch die zweite Staffel des Winters an, in Kontiolahti hatte das deutsche Quartett mit Rang vier samt deutlichem Rückstand enttäuscht.