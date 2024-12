Zweiter im Massenstart: Riethmüller holt erstes Karrierepodest

Zuvor war ein vierter Platz im Massenstart von Kontiolahti sein bestes Weltcupergebnis gewesen, nur Philipp Nawrath hatte es von den deutschen Biathleten bislang in diesem Winter aufs Treppchen geschafft.

Riethmüller leistete sich beim zweiten Schießen seinen einzigen Fehler, schob sich mit zwei makellosen Stehendserien wieder in die Spitzengruppe. Auf der letzten Runde verteidigte er tapfer seinen zweiten Platz vor dem heranstürmenden Dominator Johannes Thingnes Bö (3 Strafrunden/+9,7 Sekunden).

Lesser und Kommentator feiern deutschen Biathlon-Coup

Tarjei Bö meldet sich stark zurück - Nawrath überzeugt

Auch bei weiteren deutschen Startern lief es bei strömendem Regen gerade am Schießstand sehr gut.

Für Nawrath und Strelow geht es am 28. Dezember noch zum Biathlon auf Schalke. Das neue Jahr startet dann gleich mit den Heimweltcups in Oberhof (9. bis 12. Januar) und Ruhpolding (15. bis 19. Januar), Saisonhöhepunkt sind die Weltmeisterschaften in Lenzerheide (12. bis 23. Februar).