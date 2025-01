Beeindruckendes Biathlon-Comeback nach Herz-Drama: Dahlmeier staunt

Biathletin Ingrid Landmark Tandrevold meldet sich in Oberhof nur drei Wochen nach ihrer Herz-OP in bemerkenswert guter Form zurück. Zwei deutsche Legenden sind beeindruckt.

Ingrid Landmark Tandrevold, die Gesamtweltcup-Dritte der Vorsaison, war knapp drei Wochen nach einer Herzoperation erstmals wieder am Start - und landete bei extremen Wetterbedingungen direkt wieder auf dem 15. Platz. Die Norwegerin unterliefen zwei Schießfehler, so dass sie auch noch deutlich besser hätte abschneiden können.

Dahlmeier staunt über Tandrevold

„Das ist nicht pillepalle, wenn du da zurückkommst und 15. wirst. Tiptop“, staunte Dahlmeier. Auch Herrmann-Wick betonte, dass nicht selbstverständlich sei, „dass du nach so einer Operation so schnell das Vertrauen zu deinem Körper zurückgewinnst“.

Freitag folgt in Oberhof der Sprint der Männer

Am Samstag stehen die Verfolgungen (12.30 Uhr und 14.45 Uhr) an, bevor am Sonntag das Wochenende in Oberhof mit der Single-Mixed- (12.20 Uhr) und Mixed-Staffel (14.30 Uhr) abgeschlossen wird.