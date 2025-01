Biathlon-Dominator Bö verliert Gelbes Trikot

Norwegens Ausnahme-Biathlet Johannes Thingnes Bö muss einen Rückschlag hinnehmen. Im Kampf um den Gesamt-Weltcup wird er an der Spitze abgelöst.

Der 31-Jährige wurde im Sprint über 10 Kilometer nur Achter und verlor das Gelbe Trikot an Landsmann Sturla Holm Laegreid, der Zweiter wurde. Laegreid liegt nun mit 764 Punkten hauchzart vor Bö mit 761 Punkten.

Sieger in Antholz wurde Bös Bruder Tarjei, der daraufhin seinen Abschied nach der Saison bekannt gab .

Johannes Thingnes Bö: Emotionales Karriereende

Schon Johannes hatte vor gut einer Woche emotional sein Karriereende verkünde t, er wolle sich nach der Saison auf seine Familie konzentrieren. Damit verzichtet er auch auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Italien.

Schon am Samstag hat Bö die Gelegenheit, sich das Gelbe Trikot zurückzuerobern. Um 14.55 Uhr (LIVE im SPORT1-Ticker) steht die Staffel an, die beiden Bö-Brüder sind für Norwegen wieder am Start.