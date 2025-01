Tränen-Rücktritt! Nächste Biathlon-Ikone macht Schluss

Keine Olympia-Strapazen: Bö macht Schluss

Dahlmeier bedauert Bö-Rücktritt

„Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich habe gedacht, dass er noch eine Saison macht. Ich finde es aber ein Super Statement, indem er sagt, er will auf seinen Körper hören und es fühlt sich für ihn richtig an. Für den Biathlon-Sport ist es aber natürlich traurig, dass beide Bö-Brüder aufhören“, äußerte sich die ZDF -Expertin zum Rücktritt des Tagessiegers.

Tarjei Bö war in seiner Karriere zwar nicht ganz so erfolgreich wie sein Bruder, gehört mit einem Weltcup-Gesamt-Sieg, zwei Weltmeister-Titel in WM-Einzelrennen und zahlreichen olympischen Medaillen in Einzel- wie in Staffelrennen dennoch zu den absoluten Stars der letzten 15 Jahre.