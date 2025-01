Biathlon LIVE: Sprint der Frauen heute im Free-TV, Stream & Ticker

Der Biathlon-Weltcup macht Station im thüringischen Oberhof. Am Donnerstag beginnt das Wochenende mit dem Sprint der Frauen. So können Sie das Rennen live verfolgen.

Kann Franziska Preuß an die starken Leistungen des ersten Saisondrittels anknüpfen und ihre Führung im Gesamtweltcup verteidigen? Ab Donnerstag kämpft die 30-Jährige mit dem DSV-Team in Oberhof um die nächsten Podestplätze.

Die vierte Weltcupstation wird mit dem Sprint der Damen eröffnet. Eine Disziplin, die Preuß zu liegen scheint. Mitte Dezember gewann sie das Rennen in Hochfilzen, eine Woche später musste sie sich im französischen Annecy-Le Grand-Bornand nur hauchdünn der Lokalmatadorin Justine Braisaz-Bouchet geschlagen geben.

Biathlon in Oberhof: Sprint der Frauen heute LIVE im TV und Stream

Neben Preuß gehen für das deutsche Team noch Vanessa Voigt, Selina Grotian, Julia Tannheimer, Julia Kink und Sophia Schneider an den Start. Um 14.20 Uhr fällt der Startschuss beim Sprint über 7,5 Kilometer.

Oberhof? „Ein echtes Highlight der Saison“

„Die Vorfreude ist riesig, denn ich weiß noch genau, wie beeindruckend die Stimmung letztes Jahr war. Die Fans waren so laut und mitreißend, dass ich das Gefühl hatte, der Boden würde unter mir beben, als ich den Birxsteig hinauflief. Das werde ich nie vergessen“, sagte Grotian, die vor Weihnachten ihren ersten Weltcupsieg feierte : „Deshalb freue ich mich umso mehr, diese Atmosphäre wieder zu erleben und gemeinsam mit euch allen ein echtes Highlight der Saison zu feiern.“

Auch in dieser Saison übertragen ARD und ZDF die Biathlon-Wettkämpfe in voller Länge. Am Donnerstag zeigt die ZDF das Rennen der Frauen, die Übertragung beginnt um 14.05 Uhr. Auch Eurosport überträgt das Rennen live.