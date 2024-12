"Was ist hier los?" Supertalent und Preuß sorgen für deutschen Doppelsieg

Erstmals seit fast fünf Jahren holen Deutschlands Biathletinnen einen Doppelsieg. Juwel Selina Grotian macht dabei sogar Erik Lesser sprachlos. Der Vorsprung von Franziska Preuß in der Gesamtwertung wächst weiter.

Was war das für ein deutscher Biathlon-Tag! Nach der Podest-Premiere von Danilo Riethmüller bei den Herren setzten Selina Grotian und Franziska Preuß noch einen drauf und fuhren im letzten Rennen des Jahres tatsächlich einen deutschen Doppelsieg ein.

„Was ist hier los?“: Auch Lesser feiert Grotian-Sieg

Den letzten deutschen Doppelsieg hatte es am 13. März 2020 mit Denise Herrmann vor Preuß im Sprint von Kontiolahti gegeben.

„Die Bedingungen waren nicht gut. Der Regen und dann kam der Schnee noch rein. Aber sie waren stark vom Kopf her, haben den Willen gezeigt - das ist natürlich phänomenal“, sagte Bundestrainer Kristian Mehringer zum deutschen Coup.

Grotian schlägt nach Ski-Drama stark zurück

Grotian war zuvor im Weltcup nie über Platz fünf hinausgekommen, bei der WM in Nove Mesto wurde sie einmal Vierte. Am Vortag hatte sie in der Verfolgung noch großes Pech, da sie durch einen Bindungsbruch viel Zeit verlor und mit einem anderen Ski weiterlaufen musste.