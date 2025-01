Bitter! Biathlon-Star fällt schon wieder aus - Chance für Deutsche

Biathlon: Öberg fällt krank aus

„Diese Achterbahnfahrt der Saison scheint nur so weiterzugehen, denn heute bin ich mit Symptomen einer aufkommenden Erkältung aufgewacht“, schrieb die Schwedin am Mittwoch bei Instagram.

Sie sei mit Blick auf die am 12. Februar in Lenzerheide/Schweiz beginnende WM „nicht gewillt, meine Gesundheit in dieser Phase der Saison zu riskieren“.

Chance für Preuß steigt

In Antholz steht nach dem Sprint am Donnerstag (14.30) noch die Verfolgung am Samstag (13.00 Uhr) sowie die Staffel am Sonntag (12.05) an.