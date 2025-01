"Das weiß jedes Kind!" Preuß attackiert Biathlon-Verband - und kriegt Kontra

Franziska Preuß erzielt beim Sprint in Oberhof ein enttäuschendes Ergebnis unter extremen Wetterbedingungen - und übt danach Kritik am Weltverband.

Neue Start-Regel als Streitpunkt

Der Streit um die Startreihenfolge hat seine Wurzeln in der umstrittenen Regeländerung, die die IBU vor der laufenden Saison beschlossen hat: Testweise müssen die besten 15 Athleten der Weltcup-Gesamtwertung aktuell in Sprint und Einzel mit einer Startnummer zwischen 46 und 75 loslaufen. Vorher hatten diese Topathleten ihre Startgruppe frei wählen dürfen, meist entschieden sie sich aus Angst vor sich verschlechternden Bedingungen für eine sehr niedrige Nummer.

Vor dem Rennen hatte der Deutsche Ski Verband (DSV) noch eine Verschiebung der Startreihenfolge gefordert, war mit seinem Ansinnen aber gescheitert. So konnte Sportdirektor Felix Bitterling den Frust von Preuß, die bei zum Teil strömendem Regen und böigem Wind Startnummer 64 hatte, „verstehen“. Wenn das kein Wetter sei, bei dem die Reihenfolge umgedreht werde, um Chancengleichheit zu gewähren, dann wisse er nicht, „wann so ein Wetter sein soll“.

Preuß hadert mit Bodenbedingungen

Trotz guter Form kam Preuß in Oberhof kaum von der Stelle: „Ich habe mich auf der Strecke von der Energie her nicht so schlecht gefühlt, aber die Bedingungen auf der Strecke wurden immer schlechter. Dann stapft man irgendwie durch die nasse Pampe und merkst, du kommst nicht vom Fleck, obwohl du dich gar nicht so schlecht fühlst.“