Single-Mixed-Staffel: Platz drei für Grotian und Strelow

Finnland schlägt den großen Biathlon-Nationen ein Schnippchen und feiert überraschend den Sieg in Oberhof. Das deutsche Team vergibt den möglichen Sieg beim letzten Schießen.

Selina Grotian und Justus Strelow haben beim Heimweltcup in Oberhof für die ersehnte Podiumsplatzierung gesorgt. Nach den zahlreichen Enttäuschungen in den Einzelrennen am Rennsteig belegte das Duo des Deutschen Skiverbandes (DSV) vor 16.000 begeisterten Fans den dritten Platz.