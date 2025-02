"Abartig": Bö schockt bei Biathlon-WM alle

Das letzte Schießen in der Mixed-Staffel steht bevor. Norwegen hat nach Strafrunden von Startläuferin Ingrid Landmark Tandrevold eigentlich keine Chance mehr auf eine Medaille - doch wenn du denkst, es geht nicht mehr, gibt es immer noch Johannes Thingnes Bö.

Bö landete nur knapp hinter Strelow

Nicht nur am Schießstand zeigte Bö, wieso er für viele Experten sogar der beste Biathlet der Geschichte ist.

Die Schlussrunde legte Bö in einer Zeit von 3:56 Minuten zurück und minimierte seinen Rückstand auf den Deutschen Justus Strelow auf lediglich drei Sekunden Rückstand im Ziel. Strelows Vorsprung vor der 2km-Runde hatte noch knapp 29 Sekunden betragen.

Rösch zieht Hut vor Biathlon-Dominatör Bö

„Das war abartig, was der (Bö, Anm. d. Red.) heute hier wieder hingezimmert hat“, sagte Ex-Biathlet Michael Rösch im Interview mit Eurosport.de.

Bö zeigte sich vor der WM noch in keiner sonderlich guten Verfassung, nachdem ihn zu Beginn des Jahres auch eine Krankheit geschwächt hatte.

Bis auf die Verfolgungswertung führt er keine Kategorie an - untypisch für den fünfmaligen Olympiasieger, der in den vergangenen Jahren fast alle Kategorien dominierte.

Umso beeindruckender fand Rösch, wie Bö sich beim WM-Auftakt präsentierte: „Das zeigt eben einen GOAT - die waren so weit weg, dass die noch mal so nahe rankommen an eine Medaille, hätte ich nie gedacht. Herr Bö hat uns wieder eines Besseren belehrt. Hut ab vor der Leistung.“