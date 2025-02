Biathlon-WM: Deutsches Ass mit "jeder Menge Frust"

Johannes Kühn blickt mit gemischten Gefühlen auf seinen ersten Einsatz bei der Biathlon-WM in Lenzerheide ( ab 15.05 Uhr im LIVETICKER ). „Ich freue mich, dass ich laufen darf. Frust ist aber auch jede Menge dabei“, erklärte der 33-Jährige am Tag vor dem Einzelrennen über 20 Kilometer.

Seine Frustration habe aber nichts damit zu tun, dass er für den WM-Sprint nicht nominiert worden war, betonte Kühn weiter: „Sondern die ganze Saison war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.“

Die Staffelrennen ausgeklammert und bis auf einen achten Platz im Massenstart von Annecy kurz vor Weihnachten konnte Kühn in der aktuellen Saison noch keine Top-Ten-Platzierung verbuchen. In der ersten WM-Woche sei er nur „Tourist“ gewesen, habe aber regelmäßig trainiert, erklärte Kühn.

Kühn vor erstem WM-Einsatz: „Die Strecken sind schwer“

Vor seinem ersten Auftritt in Lenzerheide erwartet Kühn eine anspruchsvolle Aufgabe. „Die Höhe ist hier nicht kriegsentscheidend. Die Strecken sind schwer. Vergangenes Jahr hätte ich gesagt, mir kommt das entgegen, in diesem Jahr läuft es läuferisch noch nicht so, wie ich es mir erhofft hatte“, führte der Bayer aus.