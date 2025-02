Biathlon-WM: Vor zwei Monaten noch bittere Tränen - nun Gold-Glanz

Der Sieg der Französin Justine Braisaz-Bouchet beim WM-Sprint in Lenzerheide war überwältigend für die 28-Jährige, für die der Winter bisher eher eine Enttäuschung war.

Braisaz-Bouchet: „Ich bin sehr bewegt“

„Ich bin sehr bewegt. Ich denke, es ist einer der Siege, die mich am meisten bewegen“, sagte Braisaz-Bouchet nach ihrem Triumph der L’Equipe .

Für die Athletin aus Albertville war es das vierte WM-Gold ihrer Karriere nach drei Siegen im vergangenen Jahr in Nove Mesto (Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel), auch einen Olympiasieg (2022 im Massenstart) hat Braisaz-Bouchet schon auf dem Konto.

Tränen des Frusts in Hochfilzen

Statt eines erhofften Angriffs auf die große Kristallkugel gab es einen Knick: Braisaz-Bouchet - vor eineinhalb Jahren wegen ihres hässlichen Konflikts mit Teamkollegin Julia Simon in den Schlagzeilen - lief in dieser Saison nur einmal aufs Podium, ist aktuell nur Neunte in der Gesamtwertung.