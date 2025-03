Podest! Frauen trotzen Preuß-Ausfall

Preuß reiste vorzeitig ab

Die deutsche Nummer eins Franziska Preuß hatte kein gutes Wochenende in Tschechien erwischt (Platz 15 und 13) und war nach den Einzelrennen bereits am Sonntagmorgen in die Heimat abgereist, um eine Pause vor den letzten beiden Stationen einzulegen. Ihr Vorsprung im Gesamtweltcup war von 92 auf 36 Punkte auf die Französin Lou Jeanmonnot geschmolzen.

Zum Saisonabschluss folgen noch die Wettbewerbe auf der Pokljuka und am Holmenkollen in Oslo. Bereits am Donnerstag geht es für Preuß im Einzel wieder um wichtige Punkte. Die Männer starten tags darauf. In Slowenien (13. bis 16. März) und beim Abschluss der Weltcupsaison in Norwegen (21. bis 23. März) stehen insgesamt noch fünf Entscheidungen im Einzel und jeweils eine in Mixed und Single-Mixed an.