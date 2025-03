Rücktritt? Biathlon-Star Tandrevold lässt aufhorchen

Norwegen droht ein weiterer Rücktritt eines Biathlon-Stars. Der Trainer will die klaren Aussagen von Ingrid Landmark Tandrevold aber nicht überbewerten.

Norwegen droht ein weiterer Rücktritt eines Biathlon-Stars. Der Trainer will die klaren Aussagen von Ingrid Landmark Tandrevold aber nicht überbewerten.

Am Freitag belegte Biathlon-Star Ingrid Landmark Tandrevold nach drei Fehlschüssen im Sprint bei ihrem Heimspiel in Oslo nur Rang 55 - danach ließ sich die Norwegerin zu Aussagen hinreißen, die gerade in Skandinavien für viel Wirbel sorgen.