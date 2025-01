"Läuft gegen eine Wand": Deutsche Biathleten enttäuschen in Ruhpolding

Den Schwung aus der Staffel können die deutschen Biathleten beim Massenstart in Ruhpolding nicht mitnehmen. Dafür springt der Dominator nach seiner Rücktrittsankündigung auf das Podest.

Die deutschen Biathleten haben einen krönenden Abschluss des Heimweltcups in Ruhpolding deutlich verpasst. Als Bester des DSV-Quartetts kam Justus Strelow im Massenstart über 15 Kilometer auf Rang sieben, nach einer Strafrunde fehlten 30 Sekunden aufs Podest.

Danilo Riethmüller (5/+3:10,6 Minuten) wurde vom Roten Trikot des Führenden in der Massenstart-Wertung nicht beflügelt. Nach Rang zwei in Annecy-Le Grand Bornand reichte es diesmal nur zu Position 28, damit musste er das begehrte Leibchen gleich wieder an Sturla Holm Lägreid abgeben.