Biathlon-Legende Dahlmeier: Dieses Geheimnis behält sie für sich!

Biathlon-Legende Laura Dahlmeier ist begeisterte Bergsteigerin. Wo sie am liebsten klettert, verrät sie aber nicht - aus einem ganz bestimmten Grund.

Sechs Jahre ist es her, dass Laura Dahlmeier ihren Rücktritt erklärt hat. Doch auch nach ihrem Karriereende blieb die ehemalige Weltklasse-Biathletin aktiv.

Die Loipe tauschte die heute 31-Jährige gegen die Berge. Dahlmeier ist passionierte Bergsteigerin, sie liebt die Herausforderungen – und seien sie noch so extrem.

Ex-Biathlon-Star Dahlmeier: Das ist das Besondere an diesen Plätzen

Eines aber behält sie lieber für sich: Welche Berge sie am liebsten besteigt. „Das Besondere an diesen Plätzen ist erstens, dass es bei uns daheim ist, dass ich viele gute Erinnerungen daran habe und dann aber auch, dass da nicht so viele andere Leute sind“, antwortete die zweimalige Olympiasiegerin auf eine entsprechende Frage im Interview mit web.de.