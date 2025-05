Nach Rücktritt: Biathlon-Superstar zurück im Wettkampf!

Eigentlich genießt Johannes Thingnes Bö seit knapp eineinhalb Monaten seinen Ruhestand, jedoch scheint das sportliche Feuer noch immer zu brennen. Die norwegische Biathlon -Ikone nahm am Donnerstag beim „Grue Halvmaraton“ teil. Der 31-Jährige benötigte für die 21,0975 Meter lange Halbmarathon-Distanz 1:20:19 Stunden.

Bö hatte mit dem Ausgang des Rennens wenig zu tun und belegte mit seiner Zeit den 82. Platz. Vom siegreichen Linus Rosdal, der in 1:04:16 Stunden das rein schwedische Podium anführte, trennten Bö gut 16 Minuten. Allerdings dürfte der Ex-Skijäger die Sache auch deutlich weniger ernst genommen haben als die Rennen zu aktiven Zeiten.

Biathlon-Rücktritt: Bö will sich Zeit für die Familie nehmen

Für Bö stehen nun andere Dinge im Vordergrund als sportliche Höchstleistungen. In erster Linie geht es dem jahrelangen Dominator der Biathlon-Szene darum, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können. „Seit 13 Jahren bin ich Teil der besten Nationalmannschaft der Welt. In den letzten sechs Saisons habe ich den Spitzensport mit dem Familienleben kombiniert. Es war fantastisch, aber auch herausfordernd“, hatte er seinen Rücktritt via Instagram verkündet.