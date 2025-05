Sturz mit dem Rad: Biathlet spricht von tiefen Wunden

Biathlet Vetle Sjastad Christiansen ist bei einer Trainingsfahrt mit dem Fahrrad gestürzt. Der norwegische Athlet sagte dem norwegischen Fernsehsender NRK , dass er sich auf seinem Mountainbike „tiefe Wunden am Ellbogen und eine steife Hüfte“ zugezogen habe.

Christiansen war am Donnerstag in seiner Heimat mit dem Rad unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle verlor.