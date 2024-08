Deutscher Biathlon-Star im unverhofften Babyglück!

SPORT1 20.08.2024 • 12:39 Uhr Die Biathletin Janina Hettich-Walz erwartet ihr erstes Kind. In den neuen Umständen bleibt Olympia 2026 ihr festes Ziel!

Babyglück für Biathletin Janina Hettich-Walz! Die 28-Jährige freut sich über ihre Schwangerschaft und denkt dabei bereits an die übernächste Wintersaison.

Der Zeitpunkt kommt überraschend, immerhin steht in eineinhalb Jahren ein großes Highlight an. Trotz ihrer besonderen Umstände hat Hettich-Walz die Olympischen Winterspiele in Mailand 2026 keineswegs abgeschrieben.

Im Gegenteil: Die Silbermedaillengewinnerin der Weltmeisterschaften 2021 in Nové Město na Moravě hat ihre sportlichen Ziele weiterhin fest im Blick!

Hettich-Walz: „Das wäre auch mein Plan“

„Solange es mir gut geht, möchte ich weitertrainieren und mich so lange wie möglich fit halten. Mein Ziel ist es, in der Saison 2025/26 wieder Teil der Mannschaft zu sein und an den Olympischen Spielen in Mailand teilzunehmen“, erklärte Janina Hettich-Walz.

Sie verweist auf zahlreiche Athletinnen, die nach einer Schwangerschaft erfolgreich in den Spitzensport zurückgekehrt sind, und plant, diesem Beispiel zu folgen.

„Es gibt mittlerweile viele Beispiele von Athletinnen, die erfolgreich nach einer Schwangerschaft in die Weltspitze zurückgekehrt sind – das wäre auch mein Plan.“, so die Schwarzwälderin weiter.

Bevor sie sich jedoch in eine Wettkampf- und „Babypause“ verabschiedet, plant Janina, bei den Deutschen Meisterschaften Ende August in Altenberg sowie beim City-Biathlon am 15. September in Dresden noch einmal Wettkampfluft zu schnuppern – vorausgesetzt, die Schwangerschaft verläuft unkompliziert.

In der folgenden Pause will die Schwarzwälderin in reduziertem Umfang in ihrer Heimat in Schönwald trainieren.

Volle DSV-Unterstützung für Biathlon-Star

Beim Trainingslager in Norwegen, direkt nach dem Blink-Festival in Sandnes, teilte sie ihrem Team die frohe Nachricht mit und stieß auf große Unterstützung. „Ich war total gerührt, wie sich alle für mich gefreut haben“, sagte Hettich-Walz.