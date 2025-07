Biathlon-Legende Dahlmeier „mindestens schwer verletzt“

Aufgrund der Abgeschiedenheit des Gebiets habe ein Rettungshubschrauber die Unfallstelle erst am Morgen des 29. Juli erreichen können: „Ein internationales Bergrettungsteam koordiniert derzeit die Bergung. Dabei werden sie von erfahrenen internationalen Bergsteiger:innen unterstützt, die sich in der Region befinden.“

Dahlmeiers Erfolgsgeschichte

In den sozialen Netzwerken nahmen in kürzester Zeit zahlreiche Sportler Anteil und drückten ihre Unterstützung aus. „Auf einmal steht die Zeit still. Wir alle denken, an dich Laura“, schrieb beispielsweise Rodler Felix Loch. „In Gedanken bei dir“, schrieb dessen Kollegin Dajana Eitberger.