Laura Dahlmeiers schweres Berg-Unglück: Reinhold Messner reagiert

Reinhold Messner kennt den Unglücksort

„Das Karakorum ist ein Gebirge, das an der rechten Seite des Indus-Flusses liegt“, erklärt Messner: „Der Indus trennt den Himalaya vom Karakorum. Im Grunde ist das nur eine von Geographen entschiedene Teilung. Das Ganze ist ein Gebirge, wenn man so will. Diese Berge haben eine Faszination, weil sie hoch sind und weil sie in die sogenannte Todeszone hineinreichen. Wobei der Laila-Berg dazu zu klein ist. Aber es gibt neben den großen, berühmten Bergen wie K2 und Nanga Parbat kleinere, niedere Gipfel, die in ihrer Ausstrahlung schöner sind. Teilweise sind die schwieriger zu besteigen, weil sie steiler und gefährlicher sind.“