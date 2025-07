Biathlon: Warum Dahlmeier nicht vom Helikopter geholt werden kann

Seit der Meldung, dass Laura Dahlmeier bereits am Montag am Laila Peak in Pakistan verunglückt ist, bangte die Sportwelt um die deutsche Olympiasiegerin, am Mittwoch gab es dann traurige Gewissheit: Die 31-Jährige wurde für tot erklärt. Zuvor waren mehrere Bergungsversuche gescheitert. Ein Experte erklärt, was ein solches Unterfangen so schwer macht.