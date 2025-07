Laura Dahlmeiers Berg-Unglück: Magdalena Neuner und andere Sport-Stars erschüttert

Dahlmeier-Unglück: Disl hofft auf Rettung

Sie hoffe, „dass sie nur verletzt ist und nicht noch Schlimmeres passiert ist. Sie ist eine richtig erfahrene Bergsteigerin und weiß genau, worauf sie sich im Gebirge einstellen muss. Aber die Natur kann man nicht voraussehen, wenn so ein Steinschlag kommt. Jetzt geht es nur darum, dass sie geborgen wird. Ich bin in Gedanken bei ihr“, betonte Disl.

„Auf einmal steht die Zeit still. Wir alle denken an dich, Laura“, schrieb zuvor schon Rodler Felix Loch. „In Gedanken bei dir“, ergänzte dessen Kollegin Dajana Eitberger. Auch Bergsteiger-Legende Reinhold Messner zeigte sich schockiert.

Die als Bergsteigerin schon sehr erfahrene Dahlmeier wurde am Montag beim Erklimmen des Laila Peak in rund 5700 Meter Höhe von einem Steinschlag getroffen und nach Angaben ihres Managements „mindestens schwerst verletzt“, es gebe aktuell keine Lebenszeichen. Die Rettungskräfte sind noch nicht zu ihr vorgedrungen - und haben die Suche für heute wegen der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen. Am Unglücksort herrschen in der Nacht Minusgrade.