Biathlon: Vaterfreuden im DSV-Team! Athlet lässt Wettkampf sausen

Biathlet Danilo Riethmüller ist Vater geworden. Der 25-Jährige teilte die frohe Nachricht via Instagram mit den Worten: „Das größte Glück ist manchmal ganz klein.“
Riethmüller teilt Vaterfreuden
Danilo Riethmüller freut sich über die Geburt seines Kindes. Um seine Frau zu unterstützten, lässt der Biathlet sogar einen wichtigen Wettkampf sausen.
Riethmüller hatte bereits während der Deutschen Meisterschaften am Großen Arber für Aufmerksamkeit gesorgt, als er nach dem kurzen Einzel am Freitag kurzfristig abreiste.
Um bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein und seine Frau zu unterstützen, ließ der DSV-Athlet die restlichen Wettkämpfe aus.
Gleich drei Athleten wurden Vater
Riethmüller ist neben Johannes Kühn und Justus Strelow bereits der dritte Athlet aus dem deutschen A-Kader der Herren, der in diesem Sommer Vater geworden ist.
Die neue Biathlon-Saison startet am 29. November im schwedischen Östersund.