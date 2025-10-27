Deutscher Biathlon-Star dachte an Rücktritt

Annabella Aulinger , Stefan Schnürle , Sophie Affeldt 27.10.2025 • 20:30 Uhr Anna Weidel offenbart, dass sie nach einigen wechselhaften Jahren an ein frühzeitiges Karriere-Aus gedacht hat. Doch die Hoffnung auf Olympia entfacht in ihr noch einmal ein Feuer.

Erst Anfang dieses Jahres gewann Anna Weidel die Goldmedaille bei der Biathlon-Europameisterschaft. Nun hat die deutsche Biathletin beim Loop One Festival in München offenbart, dass sie nach einer schwierigen Zeit in den vergangenen Jahren an einen frühzeitigen Rücktritt dachte.

„Ich habe es die letzten Jahre relativ schwer gehabt mit Krankheiten und relativ vielen Rückschlägen. Wenn nicht jetzt Olympia anstehen würde, hätte ich relativ sicher schon aufgehört. Deshalb habe ich noch einmal alles reingelegt“, sagte Weidel auf SPORT1-Nachfrage.

Nicht nur mit gesundheitliche Faktoren hatte Weidel in der Vergangenheit zu kämpfen. 2023 gab die Biathletin preis, dass „böse Kommentare“ und Anfeindungen rund um die Olympischen Spiele 2022 auch auf ihre mentale Gesundheit Einfluss nahmen.

Biathlon: Weidel dachte über Rücktritt nach

Für Olympia 2026 fühle sie sich dagegen bereit - körperlich und mental.

„Ich fühle mich gerade, als wäre ich auf einem guten Weg, das haben die Leistungsdiagnostiken auch gezeigt. Man muss schauen, was der Winter bringt. Auf Skiroller ist immer etwas anderes, das kann man schwer vergleichen, aber es eine gute Richtlinie“, sagte Weidel, die als einzige Deutsche beim Event in München das Finale erreichte.

Ob ihr Gedankenspiel rund um ein Karriereende von dieser Saison und dem Verlauf der Olympischen Spiele abhängt, wollte die 29-Jährige jedoch nicht verraten.