Liebes-Aus bei deutschem Biathlon-Star

SPORT1 24.10.2025 • 08:13 Uhr Ein Biathlon-Traumpaar geht getrennte Wege: Der deutsche Athlet Philipp Nawrath und die Norwegerin Karoline Offigstad Knotten bestätigen das Aus ihrer Beziehung.

Die Sport-Welt hat ein prominentes Paar weniger: Der deutsche Biathlet Philipp Nawrath und die norwegische Athletin Karoline Offigstad Knotten sind kein Paar mehr.

„Es hat zwischen uns nicht funktioniert, aber wir sind ‚good‘. Alles ist in Ordnung“, erklärte der 32-jährige Nawrath beim norwegischen Sender TV2.

Auch Knotten bestätigte die Trennung: „Es ist vorbei, aber wir sind gute Freunde. Aber ich bin froh und glücklich.“

Biathlon: Nawrath und Knotten kamen 2023 zusammen

Ende 2023 hatte die 30-Jährige im norwegischen Fernsehen verraten, ihr privates Glück mit Nawrath gefunden zu haben.

Näher kennengelernt hatten sich die beiden demnach bei der Abschlussparty der Saison 2022/23 in Oslo.

Mittlerweile hat Knotten einen neuen Partner: „Er wohnt etwas näher und spricht Englisch. Er lebt in Norwegen. Das macht es etwas einfacher.“

Sportliche Herausforderungen für Knotten

Abseits der privaten Veränderungen musste die Norwegerin im Frühjahr auch einen sportlichen Dämpfer hinnehmen: Der norwegische Verband schloss sie vom Training mit der Nationalmannschaft aus - der Grund waren Unstimmigkeiten bei den Trainingsinhalten.

Deshalb bereitete sich Knotten überwiegend in Frankreich individuell auf den Olympia-Winter vor - und ist zufrieden mit ihrer aktuellen Verfassung.

„Ich habe das Gefühl, dass ich gut aus der Sache herausgekommen bin. Ich habe noch viel Arbeit vor mir, aber jetzt werde ich mich mental darauf einstellen und eine gute Saison hinlegen“, erklärte die Skijägerin, die in der vergangenen Saison Platz 14 im Gesamtweltcup belegte.

Biathlon-Legende Björndalen: Situation „nicht optimal“

Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen bezeichnet die Situation von Knotten allerdings als „nicht optimal“. Der 51-Jährige betonte: „Die Besten sollen in der Nationalmannschaft sein.“