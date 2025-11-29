Biathlon heute: Staffel-Rennen der Männer LIVE im Free-TV, Stream & Ticker – Deutsches Podest zum Saisonauftakt?

SPORT1 29.11.2025 • 14:00 Uhr Die Biathleten gastieren zum Saisonauftakt in Östersund. Los geht es mit den Staffel-Wettbewerben. Sprinten die deutschen Herren im ersten Rennen direkt aufs Podest?

Gelingt der Saisonauftakt? Die deutsche Männer-Staffel der Biathleten bestreitet am Samstag (ab 16.55 Uhr im LIVETICKER) im schwedischen Östersund ihr erstes Rennen.

Bundestrainer Tobias Reiter hat Startläufer Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Philipp Nawrath und Schlussläufer Philipp Horn nominiert.

So können Sie die Biathlon-Staffel der Herren heute LIVE im TV verfolgen:

Bekommt Deutschland die Probleme am Schießstand in den Griff?

Ein besonderes Augenmerk dürfte auf der Performance am Schießstand liegen. Hier hatten die DSV-Herren in der vergangenen Saison ihre große Schwachstelle.

Als Topfavorit gilt die französische Staffel, die aus Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin und Eric Perrot besteht.

Ohne die Bö-Brüder, das ist Norwegens Aufgebot:

Norwegen setzt im ersten Jahr nach dem Rücktritt der Bö-Brüder auf die Shootingstars Martin Uldal und Isak Frey sowie Gesamtweltcupsieger Sturla Holm Laegreid und den erfahrenen Schlussläufer Vetle Sjaastad Christiansen.

Hauptkonkurrent im Kampf um den Podestplatz dürfte für die deutsche Staffel neben Frankreich und Norwegen der Gastgeber Schweden sein.