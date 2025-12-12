Biathlon heute: Sprint der Frauen LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

Nach dem ersten Weltcup-Wochenende in Östersund geht es für die deutschen Biathletinnen nahtlos weiter: In Hochfilzen steht heute (ab 14.15 Uhr im SPORT1-Liveticker) der Sprint über 7,5 Kilometer auf dem Programm.
Schlägt das DSV-Team zurück?
Beim Saisonstart in Östersund waren die deutschen Biathletinnen noch nicht in Form. In Hochfilzen haben die DSV-Frauen die Chance auf Wiedergutmachung.
Vanessa Voigt zählte zu den wenigen Positiv-Beispielen von Östersund
Das DSV-Team reist ohne Franziska Preuß und Selina Grotian nach Österreich. Beide fehlen krankheitsbedingt. Dafür gehen Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Anna Weidel, Marlene Fichtner, Julia Kink an den Start.
Biathlon: So können Sie den Sprint der Frauen heute LIVE im TV verfolgen
- TV: ARD, Eurosport
- Stream: Sportschau, Discovery+
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Die deutschen Biathlon-Frauen konnten beim Saisonstart noch nicht überzeugen. Beim Einzelwettbewerb gelang es nur zwei DSV-Athletinnen der Sprung in die Top-30.
Tannheimer und Voigt sorgen für deutsche Hoffnung
Wenigstens Julia Tannheimer konnte mit einem achten Platz im Sprint für einen Hoffnungsschimmer sorgen.
Und auch Vanessa Voigt sendete ein Lebenszeichen. Die 28-Jährige konnte sich beim Verfolgungsrennen von Platz 32 auf Platz zehn verbessern.