Biathlon heute: Sprint der Frauen LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 12.12.2025 • 11:00 Uhr Beim Saisonstart in Östersund waren die deutschen Biathletinnen noch nicht in Form. In Hochfilzen haben die DSV-Frauen die Chance auf Wiedergutmachung.

Nach dem ersten Weltcup-Wochenende in Östersund geht es für die deutschen Biathletinnen nahtlos weiter: In Hochfilzen steht heute (ab 14.15 Uhr im SPORT1-Liveticker) der Sprint über 7,5 Kilometer auf dem Programm.

Das DSV-Team reist ohne Franziska Preuß und Selina Grotian nach Österreich. Beide fehlen krankheitsbedingt. Dafür gehen Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Anna Weidel, Marlene Fichtner, Julia Kink an den Start.

Biathlon: So können Sie den Sprint der Frauen heute LIVE im TV verfolgen

Die deutschen Biathlon-Frauen konnten beim Saisonstart noch nicht überzeugen. Beim Einzelwettbewerb gelang es nur zwei DSV-Athletinnen der Sprung in die Top-30.

Tannheimer und Voigt sorgen für deutsche Hoffnung

Wenigstens Julia Tannheimer konnte mit einem achten Platz im Sprint für einen Hoffnungsschimmer sorgen.