Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Biathlon
Biathlon
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
TICKER
Biathlon>

Wierer liebäugelt mit neuem Job nach Biathlon-Karriere

Wierer bald mit neuem TV-Job?

Die italienische Biathletin Dorothea Wierer möchte ihre aktive Karriere nach den Olympischen Winterspielen beenden. Für die Zeit danach hat die 35-Jährige offenbar bereits Pläne.
Dorothea Wierer absolviert ihre letzte Sasion im Biathlon-Weltcup
Dorothea Wierer absolviert ihre letzte Sasion im Biathlon-Weltcup
© IMAGO/Beautiful Sports International
SPORT1
Die italienische Biathletin Dorothea Wierer möchte ihre aktive Karriere nach den Olympischen Winterspielen beenden. Für die Zeit danach hat die 35-Jährige offenbar bereits Pläne.

Das Karriereende von Dorothea Wierer rückt immer näher. Nach den Olympischen Winterspielen in ihrer italienischen Heimat will die 35-Jährige ihre Karriere beenden. Was danach folgt, hat sie aber schon relativ klar im Sinn, wie sie in einem Interview mit der Zeitung La Repubblica erzählte.

„Ich will die Zeit mit meiner Familie genießen und Mutter werden. Biathlon verlangt einen großen Aufwand. Es sind fast 1000 Stunden Training im Jahr zwischen dem Fitnessraum, auf Rollerskiern, am Schießstand, Skifahren, Radfahren und Wandern“, sagte Wierer und machte auf den großen Aufwand im Leben eines Leistungssportlers aufmerksam.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Auch für ihren beruflichen Weg hat Wierer eine Idee für die Zeit nach ihrer Sportlerkarriere: ein Engagement in der TV-Branche. „Das ist sicherlich eine Umgebung, die einige attraktive Aspekte für mich hat“, betonte die Biathletin, die bereits 2024 als Expertin für Eurosport bei den Olympischen Sommerspielen tätig war. Eine Rückkehr kann sich Wierer offenbar vorstellen: „Vielleicht sieht man mich in einer ähnlichen Rolle in Zukunft wieder.“

Biathlon: Wierer zurzeit in guter Form

Trotz anhaltender Rückenschmerzen und einer nicht perfekt verlaufenen Vorbereitung präsentiert sich Wierer in ihrer Abschiedssaison in guter Form. Das Einzelrennen zum Saisonauftakt im schwedischen Östersund gewann sie. In Le Grand Bornand kletterte sie mit zwei dritten Plätzen im Sprint und der Verfolgung zwei weitere Male auf das Podest.

Beim kommenden Biathlon-Weltcup in Oberhof wird Wierer allerdings nicht am Start sein. Die zweimalige Gesamtweltcup-Siegerin legt eine Wettkampfpause ein, um sich in einem Höhentrainingslager auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Diese finden dann im italienischen Antholz statt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite