Zwei Biathlon-Stars degradiert!

Niklas Trettin 10.12.2025 • 12:35 Uhr Schon vor der zweiten Station baut der norwegische Biathlon-Verband seinen Weltcup-Kader kräftig um. Leidtragende sind zwei bekannte Namen, die in den zweitklassigen IBU-Cup herabgestuft werden.

Bittere Kunde für Isak Frey und Endre Strömsheim: Die beiden Biathlon-Stars wurden vor den Weltcuprennen in Hochfilzen aus dem norwegischen Kader gestrichen und in den zweitklassigen IBU-Cup versetzt. Dies verkündete der nationale Verband am Montag.

Sowohl Frey als auch Strömsheim konnten die hohen Erwartungen beim Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund nicht erfüllen. Das 22 Jahre alte Toptalent Frey erreichte im Einzel und im Sprint lediglich die Plätze 31 und 19. In der Verfolgung startete er dann eine Aufholjagd und verbesserte sich immerhin auf den zehnten Rang.

Strömsheim, der noch im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide Gold mit der Staffel und im Massenstart holte, landete im Einzel und im Sprint mit den Positionen 58 und 52 gar noch weiter hinten. Im Jagdrennen schob er sich auf Rang 38 nach vorne, was im starken norwegischen Team jedoch nicht genügte, um dabei zu bleiben.

Biathlon: Änderung auch im norwegischen Frauen-Team

In Hochfilzen sind dafür Johannes Dale-Skjevdal und Sivert Bakken am Start. Letzterer überzeugte beim Weltcup-Auftakt als Nachrücker für den angeschlagenen Vebjörn Sörum auf ganzer Linie und darf sich nun erneut beweisen. Dale-Skjevdal gewann parallel im IBU-Cup in Obertilliach alle drei Rennen.