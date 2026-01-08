Biathlon: Bewegende Szenen wegen verstorbenen Bakken

SPORT1 08.01.2026 • 12:48 Uhr Vor dem Biathlon-Sprint der Männer in Oberhof kommt es zu emotionalen Momenten wegen des Todes des Norwegers Sivert Guttorm Bakken.

Kurz vor dem Start des Männer-Sprints (hier im Liveticker) beim Biathlon-Weltcup in Oberhof sind wegen des verstorbenen Sivert Guttorm Bakken die Tränen geflossen.

Die Internationale Biathlon-Union (IBU) zeigte vor dem Wettbewerb ein bewegendes Video zu Bakken im Stadion. Seine norwegischen Landsmänner sowie weitere Kontrahenten kämpften mit den Tränen.

Biathlon: Startnummer 1 wird nicht vergeben

Zudem gab es eine Minute lang Applaus, „um Siverts Leistungen und seinen Beitrag zum Biathlon zu würdigen und einem Athleten und Menschen Tribut zu zollen, der für seine positive Art sehr geschätzt wurde“, gab die IBU schon im Vorfeld bekannt.

Die Rennen in Oberhof sind die ersten seit Bakkens Tod. Zu seinen Ehren wurde beim Sprint die Startnummer „1″ nicht vergeben, weshalb der Startbereich zunächst leer blieb.

Das Rennen gewann Bakkens sehr guter Freund Tommaso Giacomel. „Ich kann eigentlich nichts mit den Glückwünschen anfangen. Es ist komisch: Es ist einer der besten Tage in meiner Biathlon-Karriere, aber persönlich trauere ich sehr um Sivert. Ich widme ihm den Sieg. Die Siegerehrung wird für mich sehr emotional werden“, sagte der Italiener emotional nach seinem Erfolg in der ARD.

