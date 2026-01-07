Biathlon: "Das teile ich mit Laura!" Bös emotionale Worte zu Dahlmeier

SPORT1 07.01.2026 • 10:56 Uhr Der Tod von Laura Dahlmeier hat im vergangenen Jahr die gesamte Biathlon-Welt bewegt. Nun findet auch der Norweger Johannes Thingnes Bö emotionale Worte dazu.

Johannes Thingnes Bö hat verraten, warum er die im Sommer verstorbene Laura Dahlmeier bewunderte. „Sie war für so viele ein Vorbild. Was sie besonders auszeichnete, war, dass sie zwar stark im Sport war, aber auch ein Leben und eine Perspektive außerhalb des Biathlons hatte. Diese Eigenschaft teile ich mit Laura“, sagte der Norweger in einem Interview mit der Welt und Sport Bild.

Was beide einte? „Wir hatten beide dieselbe Vision vom Leben außerhalb des Sports, kombiniert mit dem Ehrgeiz, so erfolgreich wie möglich im Biathlon zu sein“, antwortete Bö auf eine entsprechende Frage: „Laura trat mit 25 zurück, weil sie mehr erleben wollte und Abenteuer suchte. Ich hörte zwar erst auf, als ich 31 war, aber ich tat es im Grundsatz aus denselben Gründen. Weil ich wusste: Es gibt mehr im Leben als immer nur das nächste Training oder den nächsten Titel.“

Viele Sportler würden sich stark auf das nächste Ziel konzentrieren und erlauben sich kaum, das Leben neben dem Athletendasein zu genießen, schilderte der 32-Jährige. „Wir waren im gleichen Alter, erzielten für viele Jahre die gleichen Ergebnisse. Wir haben die Schritte des anderen verfolgt. Daher war ich sehr traurig. Laura ist eine Legende und wird es für immer bleiben“, so Bö weiter. Zudem sprach der langjährige Biathlon-Dominator über eine besondere sportliche Stärke Dahlmeiers.

Biathlon: Bö schwärmt von Dahlmeiers Stehendschießen

Im Stehendschießen sei die Deutsche, die insgesamt 15 WM-Medaillen gewann, darunter sieben goldene, herausragend gewesen. „Sie zeigte so eine mentale Stärke, durch die es so leicht aussah. Alles ging jedes Mal ins Ziel“, schwärmte Bö, der noch einmal betonte, dass Dahlmeiers Tod „sehr traurig“ gewesen sei: „Ganz besonders für ihre Familie, auch für die Biathlon-Familie und die Sportwelt.“