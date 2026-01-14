Biathlon: Ergreifende Szenen und Tränen in Ruhpolding

Dominik Hager 14.01.2026 • 15:05 Uhr Die tragischen Verluste von Laura Dahlmeier und Sivert Guttorm Bakken machen dem Biathlonsport schwer zu schaffen. Denise Herrmann-Wick zeigt sich nach einer Gedenkminute emotional.

Es liegt noch immer ein dunkler Schleier über dem Biathlonsport. Zu erschütternd war die Nachricht des Todes von Sivert Guttorm Bakken, der am 23. Dezember im Alter von 27 Jahren verstorben war. Erst fünf Monate zuvor hatte das tödliche Bergunglück von Laura Dahlmeier die Biathlon-Szene erschüttert.

Vor der Frauen-Staffel in Ruhpolding (JETZT im LIVETICKER) hat die Biathlonfamilie die beiden Verstorbenen nochmals im Rahmen einer Gedenkminute geehrt.

Biathlon: Ergreifende Szenen beim Weltcup in Ruhpolding

Die anwesenden Athletinnen, Betreuer, Trainer und Fans klatschten eine Minute lang und zollten Dahlmeier und Bakken nochmals Respekt.

„Es ist emotional, zwei so junge Menschen zu verlieren, die Teil des Events waren und so viel beigetragen haben, Biathlon so besonders zu machen. Da muss man schon immer schwer schlucken“, zeigte sich ZDF-Expertin Denise Herrmann-Wick emotional.

Bakken am Dienstag beigesetzt:

Bakken ist am Dienstagvormittag in seiner Heimatstadt Lillehammer beigesetzt worden. Zu den Trauernden in der Kirche zählten unter anderem zahlreiche Teamkollegen wie Sturla Holm Laegreid, Johan-Olav Botn und Vetle Sjåstad Christiansen.

„Er war nicht nur ein Mannschaftskamerad. Wir sind im Sport zusammen aufgewachsen. Wir hatten alle einen gemeinsamen Traum und wussten nicht, wer durchkommt. Sivert war einer von uns“, gab Christiansen mit Tränen in den Augen und brüchiger Stimme dem norwegischen Fernsehsender NRK zu verstehen.

Insbesondere für das norwegische Team ist es natürlich ein ganz schwerer Spagat, von der emotionalen Trauerfeier in Norwegen direkt wieder in den Weltcup-Zirkus geworfen zu werden.

Knotten weint nach Gedenkminute

Wie schwierig die Situation ist, machte auch die Reaktion von Karoline Offigstad Knotten deutlich. Wie die ZDF-Kameras einfingen, weinte die Norwegerin nach der Gedenkminute bittere Tränen.

Bereits am vergangenen Wochenende in Oberhof hatte Landsfrau Ingrid-Landmark Tandrevold Tränen in den Augen und musste von Julia Simon getröstet werden.