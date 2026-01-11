Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker - Die Verfolgung der Frauen in Oberhof

SPORT1 11.01.2026 • 11:30 Uhr Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Oberhof steht für die Damen die Verfolgung auf dem Programm. Zwei DSV-Asse befinden sich in Lauerstellung.

Nach dem Sprint am Donnerstag und der Staffel am Samstag messen sich die besten Biathletinnen der Welt in der Verfolgung. Das Rennen über zehn Kilometer (ab 14:30 Uhr im LIVETICKER) bildet den Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Oberhof.

Mit Franziska Preuß und Janina Hettich-Walz, die im Sprint mit den Rängen fünf und sechs überzeugen konnten, befinden sich zwei deutsche Athletinnen in Lauerstellung.

Biathlon heute im TV: So können Sie die Verfolgung der Frauen LIVE verfolgen

Die Schwedin Elvira Öberg geht nach ihrem souveränen Sprint-Sieg am Donnerstag als Gejagte in den Verfolger. Mit 21 und 23 Sekunden Rückstand werden sich Suvi Minkkinen und Julia Simon auf die Verfolgung machen. Maren Kirkeeide lauert mit 34 Sekunden Rückstand an vierter Position.

Die Athletinnen müssen fünf Runden à zwei Kilometer absolvieren und je zweimal im Liegend- und Stehendanschlag schießen.

Biathlon-Weltcup: Deutsches Duo mischt vorne mit - Kampf um Olympia-Plätze

Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Franziska Preuß und Janina Hettich-Walz, die mit 47 und 49 Sekunden Rückstand an den Positionen fünf und sechs in die Loipe gehen. Unmittelbar dahinter wird Lou Jeanmonnot starten.

Mit Julia Tannheimer (17./+1:20), Vanessa Voigt (28./+1:39), Selina Grotian (30./+1:45) und Anna Weidel (32./+1:50) hoffen vier weitere deutsche Athletinnen auf dem Sprung nach vorne. Das deutsche Damen-Team ist in der laufenden Saison noch immer ohne Einzel-Podium.