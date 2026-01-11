Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker - Staffel der Männer in Oberhof

SPORT1 11.01.2026 • 08:00 Uhr Die deutschen Biathleten wollen sich mit einem Podiumsplatz vom Heim-Weltcup in Oberhof verabschieden. Ein DSV-Ass fällt jedoch aus.

Mit dem dritten Platz in der Damen-Staffel und Rang zwei von Philipp Nawrath im Sprint konnte das deutsche Biathlon-Team seinen Fans beim Heim-Weltcup in Oberhof schon zwei Podestplätze schenken. Am letzten Tag des Weltcup-Wochenendes soll mindestens einer dazu kommen.

Vor der Verfolgung der Damen (ab 14:30 Uhr im LIVETICKER) steht die Männer-Staffel (ab 11 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm. Justus Strelow, Lucas Fratzscher, Philipp Nawrath und David Zobel werden das deutsche Quartett bilden.

Biathlon heute im TV: So können Sie die Staffel der Männer LIVE verfolgen

Es zeichnet sich ein Duell zwischen Norwegen und Frankreich ab. Die Norweger treten in der Besetzung Frey/Dale-Skjevdal/Uldal/Christiansen an. Die Herausforderer aus Frankreich gehen mit Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet und Eric Perrot an den Start.

Außenseiter-Chancen auf den Sieg haben zudem die Schweden (Nelin/Stefansson/Ponsiluoma/Samuelsson) und die Italiener, die mit Tomasso Giacomel an Position vier auf eine Trumpfkarte zurückgreifen können. Der 25-Jährige konnte sowohl den Sprint als auch den kuriosen Verfolger in Oberhof gewinnen.

Biathlon-Weltcup Oberhof: Deutschland ohne Horn

Das deutsche Team muss auf Philipp Horn verzichten. Der 31-Jährige plagt sich seit Freitag mit Krankheitssymptomen herum und ist laut DSV-Mitteilung „nicht wettkampffähig“. Horn wird von Fratzscher ersetzt, der nach Super-Schütze Strelow an Position zwei laufen wird.