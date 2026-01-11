Biathlon heute live im Free-TV, Stream & Ticker - Staffel der Männer in Oberhof

Mit dem dritten Platz in der Damen-Staffel und Rang zwei von Philipp Nawrath im Sprint konnte das deutsche Biathlon-Team seinen Fans beim Heim-Weltcup in Oberhof schon zwei Podestplätze schenken. Am letzten Tag des Weltcup-Wochenendes soll mindestens einer dazu kommen.
Nächstes Podium für deutsche Staffel?
Vor der Verfolgung der Damen (ab 14:30 Uhr im LIVETICKER) steht die Männer-Staffel (ab 11 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm. Justus Strelow, Lucas Fratzscher, Philipp Nawrath und David Zobel werden das deutsche Quartett bilden.
Biathlon heute im TV: So können Sie die Staffel der Männer LIVE verfolgen
- TV: ARD, Eurosport
- Stream: sportschau.de, Discovery+
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Es zeichnet sich ein Duell zwischen Norwegen und Frankreich ab. Die Norweger treten in der Besetzung Frey/Dale-Skjevdal/Uldal/Christiansen an. Die Herausforderer aus Frankreich gehen mit Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet und Eric Perrot an den Start.
Außenseiter-Chancen auf den Sieg haben zudem die Schweden (Nelin/Stefansson/Ponsiluoma/Samuelsson) und die Italiener, die mit Tomasso Giacomel an Position vier auf eine Trumpfkarte zurückgreifen können. Der 25-Jährige konnte sowohl den Sprint als auch den kuriosen Verfolger in Oberhof gewinnen.
Biathlon-Weltcup Oberhof: Deutschland ohne Horn
Das deutsche Team muss auf Philipp Horn verzichten. Der 31-Jährige plagt sich seit Freitag mit Krankheitssymptomen herum und ist laut DSV-Mitteilung „nicht wettkampffähig“. Horn wird von Fratzscher ersetzt, der nach Super-Schütze Strelow an Position zwei laufen wird.
Deutschlands aktuell bester Athlet, Philipp Nawrath, folgt an Position drei, ehe David Zobel den Abschluss bilden wird. Beim deutschen Quartett muss einiges passen, wenn es auf das Podium gehen soll. Zum Kreise der Anwärter zählen sie aber durchaus.