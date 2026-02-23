Biathlon-Star veröffentlicht rührenden Abschiedsbrief

Niklas Trettin 23.02.2026 • 19:15 Uhr Wie Franziska Preuß hat auch Dorothea Wierer ihre Biathlon-Karriere bei den Olympischen Spielen beendet. Nun wendet sich die Italienerin mit emotionalen Worten an ihre Fans.

Nach ihrem letzten Wettkampf hat sich Dorothea Wierer mit bewegenden Worten vom Biathlon und ihren Fans verabschiedet. In einem Beitrag auf Instagram zeigte sie sich tief berührt von der Unterstützung, die sie über all die Jahre erfahren hat.

„Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich so viel Zuneigung von Menschen erhalten würde, die mir folgen und dem Biathlon-Sport folgen“, schrieb die 35-Jährige.

Zugleich betonte Wierer, wie sehr sie die Zeit im Weltcup geprägt habe. „Mir ist klar geworden, wie wichtig es ist, man selbst zu sein, respektvoll zu sein und Emotionen nicht nur durch das Ergebnis vermitteln zu können“, ergänzte die Italienerin. Dem Sport verdanke sie unzählige Begegnungen – aus vielen davon seien enge Freundschaften entstanden.

Biathlon: Wierer dankt allen Unterstützern

Einen besonderen Gruß richtete Wierer an ihr Umfeld. Ohne ihr Team wären ihre Erfolge nicht möglich gewesen, stellte sie klar. „Ich möchte mich bei den Menschen bedanken, die mich über die Jahre hinweg unterstützt und an mich geglaubt haben“, schrieb sie weiter. „Ich danke allen Mitarbeitern des blauen Teams und den Menschen, die in der Vergangenheit mit mir gearbeitet haben.“

„Ich bin überzeugt: Ohne mein Team und ohne die Leidenschaft unserer Mitarbeiter hätte ich das alles nie erreicht“, bekräftigte Wierer.

Olympia: Wierer kämpfte noch einmal um Medaillen

Wie Franziska Preuß verabschiedete auch sie sich am Sonntag mit dem Massenstart-Rennen bei den Olympischen Winterspielen 2026 von der großen Bühne. Und beinahe hätte es noch einmal für Edelmetall gereicht: Als Fünfte lag Wierer bis zum Schluss im Kampf um die Medaillen und verpasste das Podest nur knapp.

Welche Richtung Wierer nach dem Ende ihrer Karriere einschlagen wird, ist noch offen. Mehrfach hatte sie jedoch betont, dass für sie nun zunächst die Familienplanung Priorität hat.