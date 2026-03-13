Biathlon heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream und Ticker - Deutsche Frauen im Sprint gefordert

SPORT1 13.03.2026 • 12:00 Uhr Beim Biathlon-Weltcup in Otepää sind die deutschen Frauen im Sprint gefordert. Julia Kink rückt nach starken IBU-Cup-Leistungen ins Team, während der DSV wichtige Punkte im Nationencup verteidigen muss.

Die Biathlon-Saison geht in die Schlussphase! Nach dem Sprint der Männer steht heute im estnischen Otepää der 7,5-km-Sprint der Frauen (ab 15.15 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm.

Das deutsche Team geht mit sechs Athletinnen ins Rennen. Für den DSV starten Marlene Fichtner, Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Julia Kink, Julia Tannheimer und Vanessa Voigt.

Besonders im Fokus steht Julia Kink. Die Athletin vom WSV Aschau reist nach starken Leistungen im IBU-Cup kurzfristig nach Estland und darf erstmals in diesem Winter im Weltcup starten. Für die 20-Jährige geht es in Otepää vor allem darum, wertvolle Erfahrung auf höchstem Niveau zu sammeln.

Jeanmonnot gilt als Topfavoritin

Als große Favoritin im Sprint gilt Lou Jeanmonnot. Die Französin führt den Gesamtweltcup souverän an und liegt auch im Sprintweltcup an der Spitze.

Nicht am Start ist dagegen Anna Weidel. Die Deutsche musste krankheitsbedingt passen, soll aber beim Weltcup-Finale in Oslo wieder zur Mannschaft stoßen.

Biathlon: Deutschland kämpft um Nationencup-Rang fünf

Für das deutsche Team geht es in Otepää auch um wichtige Punkte im Nationencup. Deutschland liegt derzeit mit 4759 Punkten auf Rang fünf.