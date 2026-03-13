Die Biathlon-Saison geht in die Schlussphase! Nach dem Sprint der Männer steht heute im estnischen Otepää der 7,5-km-Sprint der Frauen (ab 15.15 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm.
Biathlon heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream und Ticker - Deutsche Frauen im Sprint gefordert
Biathlon heute LIVE: Sprint der Frauen
Das deutsche Team geht mit sechs Athletinnen ins Rennen. Für den DSV starten Marlene Fichtner, Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Julia Kink, Julia Tannheimer und Vanessa Voigt.
Biathlon heute im TV: So verfolgen Sie den Sprint der Frauen LIVE
- TV: ARD, Eurosport
- Stream: ARD, Joyn, DAZN, HBO Max
- Live-Ticker: SPORT1
Besonders im Fokus steht Julia Kink. Die Athletin vom WSV Aschau reist nach starken Leistungen im IBU-Cup kurzfristig nach Estland und darf erstmals in diesem Winter im Weltcup starten. Für die 20-Jährige geht es in Otepää vor allem darum, wertvolle Erfahrung auf höchstem Niveau zu sammeln.
Auch Marlene Fichtner steht im Fokus. Die Athletin vom SC Traunstein hatte zuletzt in Kontiolahti mit den Plätzen vier und fünf ihre besten Weltcup-Ergebnisse überhaupt eingefahren. In der Staffel folgte jedoch ein bitterer Rückschlag: Wegen eines Regelverstoßes kassierte Fichtner eine Zwei-Minuten-Strafe. Deutschland fiel dadurch auf Rang 16 zurück – das historisch schlechteste Staffel-Ergebnis der deutschen Frauen.
Jeanmonnot gilt als Topfavoritin
Als große Favoritin im Sprint gilt Lou Jeanmonnot. Die Französin führt den Gesamtweltcup souverän an und liegt auch im Sprintweltcup an der Spitze.
Nicht am Start ist dagegen Anna Weidel. Die Deutsche musste krankheitsbedingt passen, soll aber beim Weltcup-Finale in Oslo wieder zur Mannschaft stoßen.
Biathlon: Deutschland kämpft um Nationencup-Rang fünf
Für das deutsche Team geht es in Otepää auch um wichtige Punkte im Nationencup. Deutschland liegt derzeit mit 4759 Punkten auf Rang fünf.
Finnland (4668) und Tschechien (4666) sitzen dem DSV dicht im Nacken. Das Ziel im Saisonendspurt ist daher klar: Rang fünf verteidigen und damit die sechs Startplätze für die kommende Weltcup-Saison sichern.