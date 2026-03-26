Biathlon-Star: "Musste die Nachricht erst einmal verdauen"

Karina Präg 26.03.2026 • 22:01 Uhr Nach dem Gewinn der großen Kristallkugel äußert sich Eric Perrot sichtlich emotional zum abrupten Saisonende seines Kontrahenten Tommaso Giacomel.

Nach seinem größten Karriereerfolg teilte Gesamtweltcupsieger Eric Perrot mit, dass ihm vor allem der zweite Teil der Saison nicht leichtgefallen sei. Insbesondere mit einem seiner größten Konkurrenten habe er stark gelitten. Die Rede ist von Tommaso Giacomel. Der Italiener war lange Zeit mitten im Kampf um die große Kristallkugel, musste die Saison dann aber nach den Olympischen Spielen unerwartet abbrechen und sich einer Herz-OP unterziehen.

In einem Interview mit der IBU sagte Perrot zum Saisonende: „Das war sehr traurig, als ich mit ihm gesprochen habe und er mir gesagt hat, dass die Saison für ihn vorbei ist. Das habe ich nicht kommen sehen.“ Der Franzose musste diese Nachricht erst einmal verdauen und annehmen, dass er im Kampf um den Gesamtweltcup einen Gegner weniger haben würde. Es habe „eine Weile gedauert, bis ich das begriffen und akzeptiert hatte. Dann habe ich mir gesagt: ‚Gut, dann wird der Kampf um die Kristallkugel in diesem Jahr eben einer mit mir selbst‘“, sagte er.

Biathlon: Eric Perrot gehört nun zu den ganz Großen

Bei den Heimspielen sorgte Giacomel für einen Schreckmoment, als er mitten im Massenstartrennen aufgeben musste. Anschließende Untersuchungen stellten „eine Anomalie der elektrischen Leitfähigkeit in den Vorhöfen“ fest, wie die IBU damals mitteilte. Kurz darauf unterzog sich der 25 Jahre alte einem kleinen operativen Eingriff, um Herzrhythmusstörungen zu behandeln. Nach einer kurzen Reha wird er sich im nächsten Jahr vermutlich wieder mit Eric Perrot duellieren können.