Biathlon: Von der Fremdgehbeichte zum Weltrekord

David Funk 14.03.2026 • 21:59 Uhr Sturla Holm Lägreid dominiert die Biathlon-Konkurrenz nach Belieben - und das trotz gesundheitlicher Probleme. Eine Reise von einer Fremdgehbeichte bis hin zum neuen Weltrekord.

Sturla Holm Laegreid ist unter Biathlon-Fans bereits seit Jahren ein prominenter Name – und das nicht erst seit seinem Sieg im Gesamtweltcup in der vergangenen Saison. Die breite Öffentlichkeit kennt den 29-jährigen Norweger allerdings vermutlich erst seit den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina.

Dort gestand Lägreid im norwegischen TV, seine Freundin betrogen zu haben. Er bat diese öffentlich um Verzeihung – ohne Erfolg. Eine Szene, die um die Welt ging und es sogar bis in die US-Late-Night-Show von Jimmy Kimmel schaffte.

Biathlon: Historischer Björndalen-Rekord gebrochen

Seit der Beichte ist der Norweger in der Biathlon-Konkurrenz aber kaum zu stoppen. Am Wochenende dominierte Lägreid nach dem Sprint am Donnerstag auch das Verfolgungsrennen am Samstag in beeindruckender Art und Weise – und stellte dabei sogar einen neuen Weltrekord auf. Mit einem mehr als komfortablen Vorsprung von 2:33,4 Minuten auf den Franzosen Emilien Jacquelin brach Lägreid den Rekord eines Landsmanns.

Es war der größte Vorsprung jemals in einem Verfolgungsrennen. Bisher hatte Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen den Rekord gehalten: 2006 in Hochfilzen hatte er mit einem Polster von 2:08 Minuten vor dem Russen Dmitri Jaroschenko triumphiert.

„Der weltbeste Biathlet“

Im Rennen selbst wusste er zwar noch nichts von einem möglichen Rekord, ahnte aber bereits, dass er etwas Historischem auf der Spur sein könnte. „Das war cool. Ich bin vielleicht ein bisschen auf einen Rekord hinausgelaufen, falls es so einen gibt“, berichtete Lägreid nach dem Rennen beim norwegischen TV-Sender NRK.

„Das macht Spaß. Dann habe ich zumindest einen Weltrekord in irgendetwas“, frohlockte der Biathlet, nachdem er vom gebrochenen Rekord erfahren hatte. Auch TV-Experte und Biathlon-Ikone Ola Lunde fand beim norwegischen Sender nur lobende Worte für die Ausnahmevorstellung: „Das ist einfach meisterhaft. Er ist derzeit der weltbeste Biathlet.“

Lägreid dominierte die Konkurrenz beim Fehlerfestival in Otepää bei schwierigen Bedingungen nach Belieben und sicherte sich damit gleichzeitig seinen achten Podiumsplatz in Folge in Einzelwettbewerben. Zählt man die Staffeln mit, war es sein zehnter Podiumsplatz in Folge.

Dabei offenbarte der Norweger zwei Wochen nach den Winterspielen noch körperliche Probleme aufgrund seiner Fremdgeh-Beichte: „Es war schwierig zu essen und zu schlafen, deshalb bin ich dünner geworden, als ich eigentlich sein sollte.“

„Es muss nicht alles perfekt sein“

Im Anschluss sei es gut gewesen, zu Hause zu sein und sich wieder aufzupäppeln. Die sportliche Form litt unter dem Gewichtsverlust allerdings nicht.